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مصادر: شريف عامر يغادر «أنا مصر» مع فريق عبد المتعال

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مصادر: شريف عامر يغادر «أنا مصر» مع فريق عبد المتعال مصادر: شريف عامر يغادر «أنا مصر» مع فريق عبد المتعال

أرشيفية

كشفت مصادر داخل برنامج «أنا » أنّ الإعلامي شريف عامر قد غادر البرنامج مع فريق محمد عبد المتعال، المشرف العام، على البرنامج، وذلك حسب الاتفاق مع شركة «بلاك أند وايت» المنتجة للبرنامج.

وكانت شركة «بلاك أند وايت» قد اتفقت مع عامر وعبد المتعال على دعم إطلاق برنامج «أنا مصر» خلال فترة التجهيز ولمدة شهر من إطلاقه فقط على أن يستمر البرنامج بفريق عمل آخر.

وأكدت شركة «بلاك أند وايت» أنها تقدر المجهود المبذول من عامر وعبد المتعال لإنجاز إطلاق البرنامج في فترة وجيزة وتقدر مساهمتهما الفاعلة في البرنامج.

انطلقت أولى حلقات برنامج «أنا مصر» في ليلة رأس السنة بمشاركة العديد من نجوم وإعلاميي مصر، على التلفزيون المصري عبر «الأولى» و«الفضائية المصرية»، ليكون البرنامج الأضخم على التليفزيون المصري، وافتتح شريف عامر الحلقة، ليكون ذلك أول ظهور له على التليفزيون المصري، بعد غياب 10 سنوات، وأبدى عامر سعادته البالغة لعودته مرة أخرى لبيت العيلة، ولزملائه الأعزاء الذي يتشرف بالتعاون معهم في هذا البرنامج الوطني.

وفي نفس الحلقة أصدرت شركة «بلاك أند وايت» بيانًا ألقاه الإعلامى محمد نشأت، اعلنت فيه تبرعها بصافي أرباحها من البرنامج إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إيمانًا منها بدور الإعلام المحترم، وسعيًا لتوفير نافذة معبرة عن صوت الشعب المصري، ينقل آلامه، وأفراحه، ويقدم منتجًا يحترم عقله.

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