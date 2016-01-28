جويل ماردينيان تعيد ابتكار طلّة العيون العربية الكلاسيكية لتناسب المرأة

باستخدام آيلاينير ماكس فاكتور Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner وماسكرا Velvet Volume False Lash Effect Mascara، جويل تبدع لمسة عصرية للطلة الكلاسيكية

تتألق المرأة العربية بعيون مثيرة وآسرة تحظى بتقدير كبير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط. ويُقال أن تاريخ طلّة العيون العربية الشهيرة يعود إلى مصر القديمة، حيث استخدمت المرأة حينها الكحل كآيلاينر لتحديد عيونها، وتم مزج النحاس والرماد للحصول على ظل عيون بلون أرضي. هذه الإطلالة المميزة منحت المرأة العربية نوعاً من الغموض لقرون عدّة، ولتقديمها بشكل فريد يتناسب مع القرن الواحد والعشرين، أعادت جويل ماردينيان؛ مديرة الإبداع الإقليمية في ماكس فاكتور، ابتكار إطلالة عيون عربية عصرية باستخدام آيلاينر ماكس فاكتور Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner وماسكرا Velvet Volume False Lash Effect Mascara.

وقالت جويل: "طلّة العيون العربية العصرية تضيف القدر المناسب من اللمسة الدرامية المميزة للعين، لمنحها تلك الفخامة التي تتناسب مع جميع الأزياء تقريباً. ويمكن لآيلاينر ماكس فاكتور Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner إضافة الكثافة الجريئة المطلوبة لهذه الطلّة بمجرد لمسة واحدة فقط على الحواجب، في حين تعمل ماسكرا Velvet Volume False Lash Effect Mascara على تغيير إطلالتك بالكامل من خلال رموش مخملية داكنة وغنية بالكثافة الحقيقية".

وتنزلق التركيبة المخملية السوداء لآيلاينر Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner بشكل انسيابي وسلس وتجف بسرعة فائقة، لتمنح طلة أنيقة أو درامية جريئة. ويمتلك الرأس الذي يأخذ شكل المجداف مزايا الكثافة التي يقدمها الآيلاينر السائل، إلى جانب دقة القلم. وهو يعتبر مثالياً لإبداع تأثيرات متنوعة- سميكة ودرامية، أو دقيقة وأنيقة. وباستخدمها، أصبح بإمكانك الوصول إلى تلك الطلة الرائعة بشكل فائق السهولة.

ولإضافة المزيد من الدراما والتميّز، لا تكتمل أي طلّة عيون عربية بدون ماسكرا Velvet Volume False Lash Effect Mascara. مسحة واحدة فقط من هذه الماسكرا ذات المقبض الغني بالكثافة والشعيرات المقاومة للتكتل التي تغطي الرموش وتفصلها بشكل متساو يضمن الدقة والكثافة، تمنحك رموش مفعمة بتركيبة غنيّة مقاومة للجفاف وتقدم

رموشاً داكنة وكثيفة وممتلئة أكثر. هذه الماسكرا المقاومة للتلطخ والتقشّر هي سر الرموش المخملية الداكنة، لإطلالة عيون دخانية مثيرة تأسر الأنظار.

وفي حديثها عن الطلّة التي ابتكرتها، قالت جويل: "العيون العربية تمنح المرأة إطلالة غامضة، ولكن أن تتمكني من إبداع هذه الطلّة بنفسك ليس بالأمر الغامض على الإطلاق. لقد وضعت دليلاً مبسطاً لتحقيق الاستفادة الدرامية القصوى من هذه المنتجات المتميزة التي تقدمها ماكس فاكتور- وأعدكن جميعاً بأن هذه الطريقة البسيطة والآمنة ستمنحك طلّة مذهلة بسرعة فائقة!".

وأضافت جويل: "لتحقيق طلّة العيون العربية استخدمت أحدث ابتكارات الآيلاينر من ماكس فاكتور ورسمت خط دقيق من الزاوية الداخلية للعين. ومع الاقتراب من الزاويا الخارجية من الجفن العلوي، بدأت بتعريض الخط الدقيق. ثم قمت بإضافة طلة عيون حادّة جداً باتجاه الأعلى.

وبالعودة مرة أخرى إلى المنطقة الداخلية للعين، قمت بضم الآيلاينر من الجفن العلوي للسفلي، ورسمته وصولاً إلى منتصف منطقة تحت بؤبؤ العين بالضبط، وتركت الزاوية الخارجية السفلية. ويمكن استخدام اللون الأبيض أو البيج داخل العين لتعزيز الإطلالة، أي يمكنك تركها بدون أي لون. وبهذه الطلة بالتحديد، أقوم بإضافة الماسكرا بكمية وافرة على الرموش العلوية والسفلية.

ويمكننا إضافة القليل من البرونز على الجفون أو ترك العيون بدون لون، مع إبراز الآيلاينر. ويمكن ملء الحواجب بالكامل لمنح العيون طلة أكثر قوة وجرأة".