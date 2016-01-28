لو بتعانى من القولون..بلاش مسبكات وخضار وقشر الفاكهة

القولون مشكلة يعانى منها كثيرون وتكون نتيجة عادات غذائية غير صحية كتناول الأطعمة "المسبكة" التى تتطلب إضافة قدر كبير من الزيوت، وتسبب اضطرابا فى الجهاز الهضمى.

نوع الطعام أحد أسباب مشاكل القولون

>وتقول الدكتورة إيمان محمد فهمى مدرس الغدد الصماء وأخصائى التغذية العلاجية، إن القولون مشكلة صحية تتعلق باضطراب الجهاز الهضمى لأسباب مرتبطة بأسلوب التغذية غير الصحى المحتوى على نسبة عالية من الدهون أو كميات كبيرة من التوابل الحارة.

الخضراوات والفواكه ذات القشرة من مسببات مشاكل القولون

>وتوضح أخصائى التغذية العلاجية، أن بعض الأطعمة تساهم فى مشاكل القولون ومنها جميع الخضراوات والفواكه ذات القشرة كالتفاح والخيار والطماطم والبقوليات بجميع أنواعها بجانب بعض الخضراوات الأخرى كالقرنبيط والكرنب.

نصائح لتفادى مشاكل القولون

>وتنصح الدكتورة إيمان محمد فهمى مرضى القولون بتجب الأطعمة المسبكة أو المقلية والتركيز على تناول الأطعمة المطهية بطريقة السلق أو التى يطلق عليها الـ"نى فى نى" لتفادى مشاكل القولون.