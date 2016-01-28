ضبط 6 آلاف دينار كويتى بحقيبة راكب مصرى بمطار الأقصر الدولى

ضبطت جمارك مطار الأقصر برئاسة عبد المالك عبد الراضى، بالتعاون مع أمن الموانىء، راكب مصرى متوجه إلى الكويت وبحوزته 6 آلاف دينار، بالمخالفة لقانون البنك المركزى واللوائح الجمركية.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، الخميس، إنه أثناء تفتيش حقائب ركاب طائرة الجزيرة للطيران المتوجهة اليوم على الكويت، تم العثور على 6 آلاف دينار بحقيبة الراكب "على أ م".

وتم التفتيش بمعرفة مأمورى الجمرك عمران هلال، ومحمود عمر، وأسامة عبد الحليم، ومأمور صالة السفر سامح خليل، وتم تحرير المحضر بمعرفة رومانى فؤاد بعد العرض على عبد الرازق زلط المدير العام.

وتنازل الراكب عن المضبوطات مقابل عدم رفع الدعوى الجنائية ضده.

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