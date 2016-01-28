القبض على 5 من قيادات وكوادر الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط 5 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف والتظاهر بدون ترخيص.

وتمكنت القوات من ضبط كل من "عبدالحميد . خ، وعصام . ح ، وأحمد . ن " بتهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والتظاهر بدون تصريح. وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كما تمكنت القوات برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور من ضبط كل من " خالد. س و ابراهيم . ج " من مدينة دمنهور لتورطهم فى أعمال عنف وجارى تحرير محضر بالواقعة .