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مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة

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مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة مرور الجيزة يضبط 3 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين المحافظة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 3210 خالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها ضبط 35 مخالفة تجاوز سرعات، و1234 مخالفة نموذج 125، و32 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 10 "توك توك" و12 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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