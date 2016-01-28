روحاني: المشكلة الأساسية في سوريا هي الإرهاب وليست من يحكم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إنه يجب ترك الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه مضيفا أن هزيمة الإرهاب هي المشكلة الأساسية لهذا البلد وليس من يحكمه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولوند أكد روحاني أيضا أن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى لكنه طالب الطرف الآخر بالوفاء أيضا بتعهداته.

وقال روحاني حين سئل إن كان مستعدا لحل وسط بشأن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد “الأمر بيد الشعب السوري ليتخذ قرارات بشأن بلده… المشكلة في سوريا ليست في الأشخاص بل في الإرهاب وداعش.”