أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

روحاني: المشكلة الأساسية في سوريا هي الإرهاب وليست من يحكم

Google+ Print
روحاني: المشكلة الأساسية في سوريا هي الإرهاب وليست من يحكم روحاني: المشكلة الأساسية في سوريا هي الإرهاب وليست من يحكم

حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إنه يجب ترك الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه مضيفا أن هزيمة الإرهاب هي المشكلة الأساسية لهذا البلد وليس من يحكمه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولوند أكد روحاني أيضا أن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى لكنه طالب الطرف الآخر بالوفاء أيضا بتعهداته.

وقال روحاني حين سئل إن كان مستعدا لحل وسط بشأن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد “الأمر بيد الشعب السوري ليتخذ قرارات بشأن بلده… المشكلة في سوريا ليست في الأشخاص بل في الإرهاب وداعش.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا