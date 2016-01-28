صاحب البقرة المبروكة بالبحيرة يتخلص منها ببيعها فى سوق المواشى بـ10آلاف جنيه

اكد محمد فودة صاحب البقرة المبروكة بقرية كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، أنه قام ببيعها فى سوق المواشى بمركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ بـ10 آلاف جنيه.

وأضاف فودة أن عملية البيع تمت بعد ضغوط عائلية للتخلص منها، عقب توافد المئات من الأهالى على منزله لأخذ جرعة من الحليب، لاعتقادهم بشفائه الأمراض المستعصية، مما أدى إلى تعطل أعماله بشكل تام.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أنه تم بيع البقرة لأحد التجار بمبلغ 10 آلاف جنيه فقط.

وكانت قرية كفر سعد بالبحيرة قد شهدت حالة من الجدل إثر ظهور بقرة يدعى أصحابها أنها مباركة، ويساهم لبنها فى علاج الكثير من الأمراض المزمنة، على رأسها أمراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية.

>و أكد الدكتور جاد الله الخولى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الطب البيطرى ومديرية الصحة والوحدة المحلية لمدينة الرحمانية لذبح هذه البقرة فى أحد المجازر الحكومية وتسليم لحومها لأصحابها، وذلك لمواجهة تلك الظواهر الغريبة المروجة للخرافة.

>من جهته أوضح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على عدم صلاحية لبن البقرة الغريبة التى ظهرت بمركز الرحمانية للاستخدام الآدمى.

وأضاف أنه تم أخذ عينة من هذا اللبن الذى يزعم أصحابه قدرته على شفاء الأمراض، وتم تحليله فى المعامل المركزية، وأظهرت نتائج تلك التحاليل عدم صلاحية اللبن للتناول لوجود رواسب سوداء به.

- "الطب البيطرى" بالبحيرة: لجنة موسعة لذبح البقرة المبروكة بقرية كفر سعد



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