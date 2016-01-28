برباتوف يتحدى ' الإعلام الغبي ' ويحاور نفسه!

أهلا. كيف حالك؟ أهلا بك. أنا بخير ولكني مُحبط قليلا بسبب الخسارة الأخيرة. سؤال من ديميتار برباتوف يُجيب عنه برباتوف بنفسه!

واقعة لأول مرة تحدث في مسيرة برباتوف في الملاعب. بطاقة حمراء وخروج من الملعب في قمة الجولة الـ19 من الدوري اليوناني بين آيك أثينا وباوك سالونيكا.

برباتوف لم يتلق أي بطاقة حمراء طوال مسيرته قبل أن يتعرض للطرد من صفوف فريقه باوك سالونيكا في لقاء انتهى بفوز آيك أثينا 1-0.

وبعيدا عن الطرد، طوال مسيرة برباتوف لم يتحدث في حوار مطول مع أي صحيفة. وتسبب ذلك في كثير من الهجوم على لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق. قبل أن يُجري حوار بنفسه ليرد على الجميع.

ونشر برباتوف على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) حوارا مطولا. من الصحفي برباتوف إلى اللاعب برباتوف!.

وخلال الأسئلة التي أجاب عنها اللاعب التي وجها إلى نفسه.

أجاب برباتوف على سؤال (بعض وسائل الإعلام تقول إنك لا تريد الاستمرار في صفوف باوك؟) قائلا: "لهذا السبب اخترت أن يكون الحوار الصحفي معك أنت".

وأوضح "وسائل الإعلام "غبية" وتقول أي شيء وأي أخبار. وكل ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "هل معنى تعرضي للطرد أنني لا أريد اللعب هنا؟".

ويحتل نادي باوك بخط هجوم من قيادة برباتوف المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري اليوناني برصيد 33 نقطة.

بينما يتصدر أولومبياكوس المسابقة برصيد 52 نقطة كاملة مبتعدا عن الوصيف آيك أثينا بفارق 13 نقطة.