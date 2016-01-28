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رسميا - رابع الدوري الفرنسي يضم إيراسموس ' الذي رفضه الزمالك '

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رسميا - رابع الدوري الفرنسي يضم إيراسموس ' الذي رفضه الزمالك ' رسميا - رابع الدوري الفرنسي يضم إيراسموس ' الذي رفضه الزمالك '

أعلن نادي رين الفرنسي رسميا عن ضمه كيرميت إيراسموس مهاجم أورلاندو بايرتس يوم الخميس بشكل رسمي لمدة عامين ونصف العام.

وكان إيراسموس قريبا من الانتقال للزمالك ووافق اللاعب ووكيله وناديه على عرض النادي الأبيض في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن إتمام الصفقة.

ووقع إيراسموس على عقد انتقاله لرين الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل إيراسموس الذي يجيد في كل مراكز الهجوم 21 هدفا خلال 80 مباراة للفريق الجنوب إفريقي وصنع 14.

ولعب إيراسموس ثمانية مباريات دولية مع جنوب إفريقيا سجل خلالها هدفا.

وتألق إيراسموس مع أورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي وسجل الهدف الأول لفريقه في إياب نصف النهائي.

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