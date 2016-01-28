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إحالة 55 موظفاً للتحقيق بإدارة قلين التعليمية فى كفر الشيخ

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إحالة 55 موظفاً للتحقيق بإدارة قلين التعليمية فى كفر الشيخ إحالة 55 موظفاً للتحقيق بإدارة قلين التعليمية فى كفر الشيخ
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تحويل 55 موظفاً بإدارة قلين التعليمية للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كما قرر إحالة مدير إدارة قلين للتحقيق، وذلك لعدم تكليف مسئول آخر لسجلات الحضور والانصراف، وتكليف المسئول الحالى بأعمال الامتحانات، وكلف المحافظ، الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيلة وزارة التربية والتعليم بمتابعة الإجراءات، مضيفاً انه سيكون هناك مساءلة عن أى تقصير.

كما كلف المحافظ ، وكيل الوزارة ،ومدير هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص مبنى الإدارة التعليمية، والمخاطبة الفورية لوكيل التعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، للبدء فى إنشاء المبنى الجديد لإدارة قلين التعليمية.

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