نرمين حلمي تشارك بـ " أحياء ولكن " بمعرض الكتاب

أسماء بركة

تشارك الكاتبة / نرمين حلمى برواية " أحياء ولكن " الصادرة فى طبعتها الثانية عن دار إبداع للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 47، و " أحياء ولكن " رواية إجتماعية رومانسية تناقش مرض "البارانويا" بشكل جديد وتناقش بعش مشكلات المرأه الشرقيه على هامش السرد وتقوم الكاتبة بإقامة حفل توقيع لروايتها يوم الخميس الموافق 4 فبراير المقبل بجناح دار إبداع بالعرض المكشوف فى تمام الساعة السادسة مساءً

وعن الكاتبة يذكر أنها رسامة كوميكس وكاتبة مقالات بعضة مواقع منها ساسة بوست، مواليد 1995، طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة،، شاركت من قبل في الكتاب الجماعي "بداية" و شاركت أيضاً في الديوان الجماعي "المُلتقى" الصادرين عن دار ليان للنشر والتوزيع واللذين قد شاركا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته السادس والأربعين لعام 2015.

شبكةعيونالإخبارية

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