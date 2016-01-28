رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية يغادر القاهرة ‎

غادر الفريق أول رشاد محمود، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له، مطار القاهرة الدولي، عائدًا إلى بلاده عن طريق قطر بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام التقى خلالها مع عدد من المسئولين المصريين لبحث دعم التعاون.

والتقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تضمنت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المختلفة، وبحث الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والخبرات المكتسبة في مجال التصنيع المشترك، وعقب انتهاء المباحثات، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق معرضًا لمنتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة.

وقام رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية خلال زيارته للقاهرة، بزيارة لمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث تفقد الهرم الأكبر، وأبو الهول، ومنطقة البانوراما الأثرية، كما حرص على زيارة متحف مركب خوفو “مركب الشمس” .