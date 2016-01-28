عقب تسرب مياه الري .. انتهاء أعمال شفط المياه بقرية آشنيين بالمنيا‎

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا عن انتهاء أعمال شفط المياه بقرية آشنيين، التابعة للوحدة المحلية لقرية طمبدي، والتي نتجت عن تسرب مياه الري من ترعة أبا الغربية، حيث تتم بها أعمال تغطية أمام قرية أشنيين.

وأوضح سيد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، انه يوجد حاجز ترابي أمام الترعة، ونتيجة لإهمال أحد موظفي الري، والذي قام بفتح المياه مما أدى لتراكمها وامتلاء الزراعات بها ونشوء المياه داخل المنازل والشوارع.

وأكد أن أعمال الشفط بدأت منذ صباح اليوم بمشاركة 8 سيارات كسح من الوحدة المحلية، وكذلك سيارة كسح من الوحدة المحلية لمدينة العدوة ورجال الدفاع المدني، كما قامت لجنة من القطاع الزراعي بمديرية الزراعة بحصر الخسائر في الزراعات، وهي عبارة عن 8 أفدنة و8 قراريط، وتم حصر المنازل المتضررة من تسرب المياه، والتي بلغت 24 منزلًا.

من جانبه أعلن مصطفى عبدالله، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، عن تواجد لجنة إغاثة من المديرية بالقرية، حيث تقوم بحصر الخسائر في الممتلكات وسيتم صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من تسرب المياه.

وكان اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، قد كلف رئيس الوحدة المحلية لمدينة مغاغة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتواجد الفوري بالقرية، وإنهاء إجراءات حصر المتضررين، لافتًا إلى تسخير كافة إمكانيات الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث الطارئة.