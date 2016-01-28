مدرب منتخب الأردن: "الجوهرى" وضع أساس الكرة ببلادنا وأتشرف بكونى تلميذه

قال المدير الفنى للمنتخب الأردنى عبد الله أبو زمع، إنه يتشرف بكونه تلميذًا من تلاميذ الراحل محمود الجوهرى، أعظم مدرب أنجبته الكرة المصرية، والذى لُقب بـ"الجنرال"، لافتًا إلى أن "الجوهرى" من وضع أساس الكرة الأردنية.

وأضاف "أبو زمع"، خلال لقاء له ببرنامج "الملاعب اليوم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، على فضائية الحياة، أن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الأردن السابق، ساهم فى تطوير الكرة الأردنية، مؤكدًا أن الكرة المصرية ساهمت فى تطور الكرة الأردنية.

وتمنى المدير الفنى للمنتخب الأردنى، أن تكون المباراة التى خاضوها بالأمس مع المنتخب المصرى وفاز بها الأول بهدف نظيف مقابل لا شىء، دافع قوى للمباريتين القادمتين أمام أستراليا وبنجلاديش، للتخطى للدور الثانى لكأس العام.