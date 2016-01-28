حب الشباب.. أسبابه وأنواعه وأحدث طرق علاجه.. خلى بالك من الموبايل والنكد

نسب انتشار حب الشباب وموعد ظهوره

حب الشباب أكثر مشاكل الجلد شيوعاً بين المراهقين، وأغلب الشباب يعانون منه ولو بدرجة بسيطة وغالبا ما يرتبط ظهوره للمرة الأولى بمرحلة البلوغ، وتغير نسب الهرمونات فى الجسم.

يقول الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية، إن نحو 85% من المراهقين يصابون بما يعرف بـ"حب الشباب الفسيولوجى"، ونحو 15% يصابون بأنواع أشد حدة من حب الشباب.

ورغم أن نسبة الإصابة متساوية بين الجنسين، إلا أن الإصابات أكثر شدة عند الذكور، وتبدأ الإصابة الأولى بحب الشباب عادة فى أوائل العقد الثانى من العمر، وإذا لم تعالج البقع، يزداد عددها لتصل إلى أقصى حد لها عند عمرمن 15 إلى 17 أما شدة الإصابة فتبقى ثابتة فيما بعد، وتتحسَّن تدريجيّاً بعد ذلك.

أسباب الإصابة بحب الشباب

ويرى الساعى أن حب الشباب يحدث نتيجة اعتلال فى الغدد الدهنية، وتنتشر تلك الغدد بصورة خاصة فى جلد الوجه والظهر والصدر، وهى الأماكن التى يسود فيها ظهور حب الشباب وغالبا ما يشكو من يعانون من انتشار حب الشباب من زيادة إفراز الدهون فى الجلد.

ويوضح الساعى، أن غدد البشرة تعمل تحت سيطرة الهرمونات الجنسية، ولهذا السبب يرتبط ظهور حب الشباب بمرحلة البلوغ.

ويمكن تعريف حب الشباب بأنه حالة طبية تتسبب فى حدوثها عدة عوامل مثل الهرمونات والالتهاب البكتيرى وخلايا الجلد الميتة وانسداد المسام وضعف مناعة الجلد، وهناك أيضا عوامل مضاعفة لها كقلة النوم والتوتر والقلق والخيارات الغذائية غير الصحية.

أما الهرمونات الرئيسة التى تنبه الغدد الدهنية فتسمى أندروجينات؛ وهى هرمونات تنتجها الخصيتان فى الذكور، والمبيضان والغدتان الجار كلوية فى الإناث.

أسباب تؤدى لزيادة انتشار حب الشباب

>قد يحدث الالتهاب فى بعض حالات حب الشباب، الذى لا يعتبر مرضاً معديا وهناك بعض العوامل الفسيولوجية التى تزيد حالاته، فعلى سبيل المثال لوحظ ظهور مفاجئ لحب الشباب قبل موعد الدورة الشهرية (الطمث) لدى المرأة مباشرة، كما قد تساعد أشعة الشمس على تكوّن الحبوب وأكثر أنواع حب الشباب انتشاراً هو حب الشباب المرتبط بمرحلة البلوغ.

وقد ينجم حب الشباب عن استخدام بعض المراهم والكريمات التى تحوى مركبات الستيرويد، أو تناول هذه المركبات عن طريق الفم، أو حتى من استخدام كريمات التجميل لدى المراهقات، والتى تؤدى إلى انغلاق المسام الجلدية.

وهناك بعض الأسباب تبدو بسيطة ولكن يجب عدم إهمالها فى التعاملات اليومية، حيث من شأنها أن تؤدى لتفاقم انتشار أو زيادة حب الشباب لمن هم عرضه لها وتلك العوامل هى:

لمس الوجه وحب الشباب الاحتكاكى

السفر وتغيرات الجو

منتجات تصفيف الشعر

الهواتف المحمولة

أشرطة الذقن والخوذات

التوتر والقلق

>حب الشباب يظهر فى أماكن ضغط واحتكاك الجلد المتكرر، ولذا يجب عدم لمس الوجه باليدين كثيرا اثناء العمل وعدم الضغط بالهاتف المحمول كثيرا على منطقة الذقن أو ارتداء الملابس الضيقة، لأن ذلك يساهم فى زيادة ونشأة حب الشباب.>التغيرات فى نسب الرطوبة والبيئة والطقس، وحتى نسبة المعادن فى المياه يمكن أن تؤدى لتهيج وتأجج حب الشباب فى الوجه، ولا يوجد شىء يمكنك القيام به حيال مؤشر الحرارة، بطبيعة الحال، ولكن لا بد من غسل وجهك بالمياه قدر ما تستطيع ويمكنك ايضا استخدام المياه الحرارية الطبية (thermal water ) والتى ينصح باستخدامها خلال فترات السفر.>الچل والكريم والزيوت، تتسرب على جبهتك، وتملأ المسام بالبكتيريا المسببة لحب الشباب، ما يؤدى لتكاثرها لذا يجب استخدام تلك المواد بحرص، والتأكد من عدم خروجها عن الشعر، وإزالة أى آثار متبقية لها .>أثبتت إحدى الدراسات التجريبية أن أجهزة الهواتف المحمولة هى مصدر لانتشار الجراثيم والبكتيريا، وهناك فرصة جيدة كى تؤدى لتشبع مسام الجلد بها، ما يتسبب فى تفاقم الحبوب وللوقاية ينصح بمسح الهاتف مرتين يوميا بواسطة مناديل الكحول للحفاظ على نظافته.>السائقون والرياضيون الذين يرتدون خوذات للوقاية من الحوادث، هم الأكثر عرضة لانتشار حب الشباب، ويحدث ذلك عندما تحتك الخوذة بالجلد مباشرة، ولذلك ينصح بغسل الوجه قبل وبعد الانتهاء من استخدام أى غطاء، والحفاظ عليه نظيف ومن الافضل تطهير الخوذات أو أى غطاء مستخدم للوجه، قبل وبعد الاستخدام بالمناديل المطهرة.>تؤثر الحالة النفسية بصورة مباشرة على انتشار حب الشباب، فأعراض كالتوتر والقلق تؤدى لارتفاع مستويات هرمون الأندروجين، والهرمونات الاخرى التى تساهم فى ظهور الشباب اثناء مرحلة البلوغ والشباب، كما أن الإجهاد الشديد والتوتر يتسببان فى إفراز الكورتيزون وهرمونات الغدد الكظرية الأخرى، التى يمكن أن تحفز الغدد الدهنية وتؤدى لتفجر حب الشباب.

وعلى الرغم من أن التوتر لا يسبب دائما حالة جديدة من حب الشباب، إلا أنه يجعله يتفاقم لدى أولئك الذين بالفعل يعانون منه، لذا ينصح بالحصول على قسط كاف من النوم، وتخصيص 15 دقيقة كل يوم للاسترخاء والتأمل، مع الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية، التى تبرز الأبحاث أهميتها فى انكماش الغدد الدهنية ومقاومة القلق.

العلاجات الدوائية

>افحص دولاب دوائك بعناية، ولا سيما مع الوصفات التى تركز على أدوية مثل الكورتيزون أو الهيدروكورتيزون أو البردنيزون حيث تتسبب هذه المواد فى تفاقم حب الشباب.

ويجب أن تنتبه لتناول بعض المركبات مثل الليثيوم وكلوريد الليثيوم وبعض أشكال اليود، لذا يجب إبقاء خط اتصال مفتوح مع الطبيب الخاص بك، للتأكد من مضاعفات الأدوية التى قد تزيد حدة وظهور وانتشار حب الشباب فى البشرة.

الكريمات الواقية من الشمس تسبب حب الشباب

>رغم أهمية استخدام الكريم الواقى من أشعة الشمس، والذى يعمل على حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية التى تسبب ضررا كبيرا بالبشرة، إلا أن بعض انواع كريمات الوقاية من الشمس قد تمثل سببا مباشرا فى تفاقم حب الشباب.

ولذا يجب التأكد من خلو تلك الكريمات من الزيوت ويفضل استخدام الأنواع المائية أو اللبنية المناسبة للبشرة الدهنية، مع الابتعاد عن تلك المزودة بالروائح العطرية، فالعديد منها تحتوى على نسبة من الكحول يتسبب فى زيادة حساسية البشرة والتهابها.

وينصح الساعى باستبدال دهانات الوقاية من الشمس التى تحوى ثانى أكسيد التيتانيوم، بتلك التى تعتمد فى تركيبها على مركبات اوكسيد الزنك، حيث تعد أكثر ملائمة للبشرة التى تعانى من حب الشباب أو التى لديها استعداد وقابلية للإصابة به.

طرق علاج حب الشباب

ويؤكد الدكتور محمد لطفى الساعى أن حب الشباب سواء كان بقع قليلة أو حالة مرضية شديدة فهو قابل للعلاج، بشرط اتباع نصيحة ذوى الخبرة، مع الاستخدام السليم للأدوية سواء تلك التى توضع على الجلد أو التى تؤخذ عن طريق الفم مع استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لتحديد نوعية حب الشباب وأفضل طرق العلاج.

ومؤخرا حدثت طفرة تكنولوجية هائلة فى علاج آثار حب الشباب مثل تصبغات أو ندبات البشرة وهو ما يمكن التخلص منه بواسطة أشعة الليزر أو باستخدام العلاجات الضوئية.