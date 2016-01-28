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سام مرسي لـ في الجول: أخيرا تمت صفقة انتقالي إلى ويجان

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سام مرسي لـ في الجول: أخيرا تمت صفقة انتقالي إلى ويجان سام مرسي لـ في الجول: أخيرا تمت صفقة انتقالي إلى ويجان

أعلن لاعب خط الوسط المصري الأصل والإنجليزي الجنسية سام مرسي إتمامه انتقاله إلى نادي ويجان عبر FilGoal.com.

FilGoal.com أكد في وقت سابق اقتراب سام مرسي من الخروج تشيسترفيلد. ووجهته القادمة ستكون فريق ويجان أتليتيك. وهو ما حدث.

وقال سام مرسي لـFilGoal.com: " أخيرا، وقعت لنادي ويجان. والآن أصبح دوري الدرجة الأولى قريب".

سام لن يكون المصري الأول " نسبةً إلى أصوله " الذي يلعب في ويجان، حيث سبقه عمرو زكي لاعب الزمالك السابق وكذلك أحمد حسام ميدو.

يذكر أن ويجان يحتل المركز الرابع في سلم الترتيب بفارق 8 نقاط فقط عن المتصدر فريق بيرتن ألبيون وبالتالي فستكون فرص الفريق كبيرة للغاية للصعود الموسم القادم دوري الدرجة الأولى.

في إنجلترا يوجد الدوري الممتاز ثم دوري الدرجة الأولى ثم دوري الدرجة الثانية الذي يوازي الدرجة الثالثة.

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