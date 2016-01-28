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إسلام جمال لـ في الجول: مرتضى لم يطلب مني عدم مواجهة الزمالك.. وجاهز للمباراة

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إسلام جمال لـ في الجول: مرتضى لم يطلب مني عدم مواجهة الزمالك.. وجاهز للمباراة إسلام جمال لـ في الجول: مرتضى لم يطلب مني عدم مواجهة الزمالك.. وجاهز للمباراة

نفى إسلام جمال مدافع الزمالك المعار للإسماعيلي تلقيه اتصالا من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض يطلب منه عدم خوض مواجهة الفريقين.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي يوم الثالث من فبراير بالدوري المصري. في حين تغيب إسلام جمال عن مران الفريق أمس الأربعاء قبل أن ينتظم يوم الخميس.

وقال إسلام جمال لـFilGoal.com يوم الخميس: "البعض ربط بين غيابي عن مران الإسماعيلي يوم الأربعاء ورفضي أنا وأحمد سمير خوض مواجهة الزمالك".

وأضاف "البعض قال إنني تلقيت اتصالا من مرتضى منصور يطلب مني عدم مواجهة الزمالك.. هذا لم يحدث نهائيا فقد غبت عن التدريبات بإذن من الجهاز الفني".

وتابع "كان هناك شبورة قوية في الطريق للإسماعيلية فأخبرت الجهاز الفني ومنحني إذنا بالغياب عن المران".

"أنا الآن في المعسكر وأتدرب مع زملائي وأيضا أحمد سمير وجاهز لخوض المباراة وتحت أمر الجهاز الفني".

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