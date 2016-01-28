بين الشائعات والحقيقة.. 5 نجوم عالمية ارتبطوا بالانتقال للأندية المصرية

انتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة العديد من التقارير التي ربطت بعض اللاعبين العالميين بالانتقال إلى الأندية المصرية سواء للعب فيها أو لتدريبها.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 تقارير ربطت بين انتقال لاعبين أو مدربين عالميين للأندية المصرية.

صامويل إيتو

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يفاوض الكاميروني ولاعب برشلونة السابق صامويل إيتو لضمه لصفوف الفريق السكندري خلال شهر يناير الجاري.

وأكد عامر في تصريحات سابقة لـFilGoal.com أن الصفقة سيتم تمويلها خارجيا ولن تكلف سموحة شيئا.

ولكن أكد رئيس سموحة بعد ذلك في تصريحاته لقناة "أون تي في" أن الصفقة باتت مهددة بالفشل بسبب طلب أحد وكلاء اللاعبين الوسيط في الصفقة الحصول على 285 ألف دولار وهو ما تم رفضه.

رونالدينيو

أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين في تصريحات تليفزيونية في عام 2014 أن هناك مفاوضات بين الزمالك والنجم البرازيلي رونالدينيو من أجل انتقاله للفريق الأبيض.

وتحدث حينها قائلا:"لن أصرح بما يطلبه رونالدينيو أو يعرضه الزمالك، ولكن بالفعل هناك مفاوضات".

ولكن في النهاية كان الأمر لا صحة له حيث كان رونالدينيو قد جدد تعاقده آنذاك مع ناديه أتليتكو مينيرو لمدة موسمين.

يورجن كلوب

أثناء تولي فتحي مبروك مهمة قيادة الأهلي انتشرت بعض الأنباء عن وجود مفاوضات بين الأهلي ويورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي.

ولكن رد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي في ذلك الوقت لـFilGoal.com قائلا:"الحقيقة وراء مفاوضات الأهلي مع يورجن كلوب أنه لا توجد أي مفاوضات أصلا".

وتابع"لم نتحدث مع الرجل أو يتم عرضه علينا".

ديل بييرو

التقارير تلك المرة ربطت أحد أساطير الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو بالانتقال إلى الإسماعيلي في ظل بحث الدراويش عن مهاجم.

بل أن تلك التقارير أكدت أن الإسماعيلي لم يشعر بالرضا عن المقابل المادي المطلوب في الصفقة والذي بلغ 3 مليون يورو بداعي ارتفاع عمر ديل بييرو.

ولكن في النهاية تحدث محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي ونفى صحة كل تلك التقارير جملة وتفصيلا.

روبرتو كارلوس

قامت أحد شركات التسويق ووكلاء اللاعبين عرض فكرة على إدارة الزمالك بجلب النجم البرازيلي روبرتو كارلوس لتدريب الفريق الأبيض.

ولكن رفض الزمالك تلك الفكرة بعدما تحدث أحد مسؤوليه لـFilGoal.com قائلا:"روبرتو كارلوس لاعب عظيم بكل تأكيد.. لكن سجله التدريبي مازال فقيرا".