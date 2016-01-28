عبد الظاهر لـ في الجول: أريد اللعب ضد الأهلي.. ما المنطق في عدم المشاركة

أكد أحمد عبد الظاهر مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي إنبي رغبته في المشاركة أمام فريقه في اللقاء المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

ووافق الأهلي على إعارة عبد الظاهر إلى إنبي لنهاية الموسم. قبل أن يتفق مع إدارة نادي إنبي على عدم مشاركة اللاعب ضد الأهلي. ولكن هذا ما لا يريده عبد الظاهر.

وقال عبد الظاهر لـ FilGoal.com: "لا يوجد بند في العقد يُفيد بعدم مشاركتي أمام الأهلي. هو مجرد حديث شفوي".

وأضاف "لست مقتنعا بعدم اللعب. أريد اللعب ضد الأهلي. نحن في زمن الاحتراف".

وأكمل حديثه قائلا: "ما المنطق والعقل في عدم المشاركة؟ إذا لماذا ذهبت من الأساس لنادي إنبي".

وأوضح لـFilGoal.com "انتقلت إلى إنبي من أجل المشاركة. واللقاء المقبل أمام الأهلي هام للغاية ولذلك أريد اللعب".

وأتم " نريد إثبات وجودنا أمام الأهلي".

وشارك عبد الظاهر في 18 دقيقة فقط مع الأهلي هذا الموسم قبل أن يخرج معارا إلى إنبي.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك في المركز الثاني في حين أن إنبي يحتل المركز الـ9 برصيد 21 نقطة.