فاطمة عبد الله توقع " وصلة روح " بمعرض الكتاب يومي 29 يناير و 5 فبراير

أسماء بركة

تشارك الشاعرة / فاطمة عبد الله بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورتة الـ 47 بديوان

" وصلة روح " الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع وتتحدث فى قصائدة عن أوجاع المواطن المصرى،وقضايا ومشاهدات اجتماعية ورؤى نفسية مختلفة من خلال 42 نصًا يحتويه و يتغلغل الديوان في الشخصية ، الواقع والأماكن المصرية مغرقًا فيهًا وفى مصريتها، راصدًا مشاهداتها وحياتها اليومية الساخرة منها والمأساوية بطبيعتها الساحرة والتحليلة أيضا. وتتباين نصوصه ما بين العامية الشديدة أو لهجة أهل القرية والريف وبين العامية المعاصرة بلهجة أهل الشارع ورواد المقاهى، وصلة روح يتجول بنا ويتعمق في روح مصرنا الحبيبة بين شوارعها، مقاهيها، نيلها ومواطنيها بطيبعتهم وتغيراتهم وصراعاتهم عبر الزمان ليحاول أن يستقى روحها ليعيد ما إنسلت منها بغفلة الزمان ويرفأ ما انقطع منه بثنايا الوجدان مُوصلًا إياها برقائق من رهيف الروح

و الشاعرة فاطمة عبد الله كاتبة، مدونة وقاصة، تكتب القصص والمقالات، تنظم الشعر الفصحى والعامى باللغتين العربية والألمانية، أعدت بعض البرامج الإذاعية وقدمتها، حاصلة على عدة دبلومات في اللغة والأدب الألمانى وشهادات فى مجالات متنوعة إعلامية و تربوية و تنموية و إدارية ، عملت بالترجمة وقامت بترجمة فيلم للرسوم المتحركة. اختيرت عضو لجنة تحكيم كتاب ال 100 تدوينة الثانى

جدير بالذكر أن الكتاب الأول للكاتبة " تبيع دماغك " عن دار اكتب حقق أعلى مبيعات لعام 2009 و لقد حصلت الكاتبة على المراكز الأولى لثمانى أعوام متتالية فى مسابقة الأدب التى تنظمها وزارة القوى العاملة على مستوى جمهورية مصر العربية منهم المركز الأول عن العام الماضى .و تكتب القصة الومضة وجصلت على المراكز الأولى لثلاث مرات في مسابقة الأديب مجدي شلبي للقصة الومضة. قالت جريدة الشروق عن كتابها شماريخ : فاطمة عبدالله تؤسس للكتابة النسوية الساخرة . و قد زارا كتابيها "الملك و الملكوت" و" شماريخ" معارض الشارقة ، الكويت ، رام الله ، الرياض ، السودان ، أبو ظبى و قطر . شاركت و تم تكريمها بالملتقى الشعرى الأول للشعراء الشبان بمكتبة مصر العامة و كذلك كُرمت فى يوم الكاتبات المصريات الشابات ببيت السنارى بالقاهرة .و مهرجان زرقاء اليمامة للشاعرات و حلت ضيفة على عدد من الندوات و اللقاءات و الصالونات الأدبية .تعمل فى مجال الكتب المسموعة وو لها عدة كتب مسجله صوتيا . ومُؤسسة مبادرة وحملة" قولها يا أستاذة" عملت كصحفية و مراسلة لمجلة مصرى و تكتب بها المقالات و شاركت بمؤسسة مصرى للتنمية و التوعية و فعاليتها . راسلت و كتبت بعدة جرائد ورقية و إلكترونية و منتديات ومجلات كاليوم السابع و البديل ، ياهو مكتوب و بوابة اليوم و غيرها عضو اتحاد إعلاميات مصر و عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين . صدر لها بخلاف أعمالها المذكورة كتب جماعية "صندوق ورق" ، "أوجاع مصرية" ، "معرض كتاب" ، "علبة ألوان" ، " أقلام " ، " زرقاء اليمامة " تتنوع كتابتها ما بين الساخر و الفلسفى و التأملى إلا أنها تجتمع فى مجملها على أدب الواقع و تتميز كتاباتها بالبعد الإنسانى و الإغراق فى الإنسانيات و الإبحار فى أوجاع الوطن و المواطن البسيط و تفاصيل المجتمع هكذا ذكرت عنها" أدباء المحروسة روزاليوسف .





شبكةعيونالإخبارية

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