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رحيل فيريرا يقترب؟ السد يخسر مجددا ويبتعد عن الصدارة بـ17 نقطة

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رحيل فيريرا يقترب؟ السد يخسر مجددا ويبتعد عن الصدارة بـ17 نقطة رحيل فيريرا يقترب؟ السد يخسر مجددا ويبتعد عن الصدارة بـ17 نقطة

بعد سقوط في كأس السوبر القطري أمام لخويا برباعية مقابل هدف. خسر من جديد نادي السد القطري تحت قيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

السد يسقط أمام الوكرة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ16 من الدوري القطري.

وكانت العديد من التقارير البرتغالية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين النادي الأهلي وفيريرا مدرب الزمالك السابق.

وأشارت التقارير وقتها أن الخسارة في اللقاء المقبل للسد أمام الوكرة قد تؤدي إلى إقالة فيريرا.

والآن يخسر السد أمام الوكرة. فهل تتم إقالة فيريرا؟

وبالخسارة في الجولة الـ16 ابتعد نادي السد عن المتصدر الريان بفارق 17 نقطة كاملة.

السد توقف رصيده عند النقطة 28 في المركز الرابع. بينما وصل الوكرة إلى النقطة 20 في المركز التاسع.

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