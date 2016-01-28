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القيعي يحدد 3 مواصفات يجب توافرها في مدرب الأهلي القادم

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القيعي يحدد 3 مواصفات يجب توافرها في مدرب الأهلي القادم القيعي يحدد 3 مواصفات يجب توافرها في مدرب الأهلي القادم

لا يهم جنسيته سواء مصري أم أجنبي. ولكن الأهم وجود مواصفات محددة في شخصيته. هكذا تحدث عدلي القيعي عن مدرب الأهلي القادم.

البرتغالي جوزيه بيسيرو رحل عن الأهلي متجها إلى بورتو. ليُعيين الأهلي عبد العزيز عبد الشافي كمدير فني مؤقت للفريق ويبدأ البحث عن مدرب جديد.

وعن أي جنسيه يٌفضلها القيعي لمدرب الأهلي الجديد؟ قال رئيس لجنة التعاقدات الأسبق بالنادي: "لا يهم إذا كان مصري أم أجنبي الجنسية. أشياء أخرى هي الأهم".

وأوضح في ظهوره التليفزيوني مع برنامج (صحافة النهار) "أولا يجب أن يكون بشخصية قوية للغاية. الكل يعمل له ألف حساب".

وأكمل حديثه قائلا: "ثانيا هو العدل. مدرب لا يُحب ولا يكره. صفته العدل وهذا ما يفعله مع كل العناصر".

وتابع "ثالثا أن يكون صاحب القرار الأول والأخير. هو فقط صاحب القرار. من يشارك من يرحل وغير ذلك. قرار منه هو فقط".

وأتم "وبالتأكيد الأهم المساندة له من قبل لاعبي الأهلي ومجلس الإدارة".

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