محافظ كفر الشيخ يعمل موظف استقبال إشارات لإصلاح انفجار ماسورة مياه

أدى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مهمة عامل استقبال إشارات بمكتب الاستقبال بمجلس مدينة قلين، عندما سمع بلاغا من أحد المواطنين ويدعى "على الحلوانى"، المقيم بشارع السنترال القديم "قلين المحطة" للإبلاغ عن انفجار ماسورة مياه شرب بالقرب من مسكنه.

واتصل المحافظ بمصدر الإشارة بقسم شرطة قلين وبالمبلغ وبشركة المياه ووجه تعليماته بسرعة الاستجابة للمواطنين وحلها على الفور وعمل مذكرة تفصيلية فى عدم الاستجابة الفورية لإصلاح الماسورة فور إبلاغ المواطن .

جاء ذلك جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ فى قلين للاطمئنان على تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين بمجلس مدينة قلين.