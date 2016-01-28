أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يعمل موظف استقبال إشارات لإصلاح انفجار ماسورة مياه

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يعمل موظف استقبال إشارات لإصلاح انفجار ماسورة مياه محافظ كفر الشيخ يعمل موظف استقبال إشارات لإصلاح انفجار ماسورة مياه
أدى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مهمة عامل استقبال إشارات بمكتب الاستقبال بمجلس مدينة قلين، عندما سمع بلاغا من أحد المواطنين ويدعى "على الحلوانى"، المقيم بشارع السنترال القديم "قلين المحطة" للإبلاغ عن انفجار ماسورة مياه شرب بالقرب من مسكنه.

واتصل المحافظ بمصدر الإشارة بقسم شرطة قلين وبالمبلغ وبشركة المياه ووجه تعليماته بسرعة الاستجابة للمواطنين وحلها على الفور وعمل مذكرة تفصيلية فى عدم الاستجابة الفورية لإصلاح الماسورة فور إبلاغ المواطن .

جاء ذلك جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ فى قلين للاطمئنان على تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين بمجلس مدينة قلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365