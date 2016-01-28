توقف مشروعات الصرف فى 38 قرية بمركز المحلة لعدم تدبير الاعتمادات المالية

كشف تقرير صادر من إدارة بناء وتنمية القرية بمجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم استكمالها، نظرا لعدم تدبير الاعتمادات المالية للانتهاء منها فى المواعيد المحددة.

وحدد التقرير القرى المتوقف العمل بمشروعات الصرف بها وهى"البنوان – دخميس – العامرية – السجاعية – دنوشر – سندسيس – نمرة البصل – كفر قريطنة – الجابرية – القيراطية – كفر العبايدة – ألا بشيط – الإنشا الحديثة – محلة القصب – دمرو – سنبارة – شبرا نبات – كفر دمرو – شبرا بابل – الكمالية – كفر حجازى – كفر فيالة – محلة أبو على – القيصرية – بطينة – عطاف – ميت السراج – ميت الليت هاشم – كفر الجنينة – ديرب هاشم – الشهيدى – كفر دخميس – كفر البسطويسى – سيدى حمود – منشأة الأوقاف – كفر دمتنو – منشأة طنبارة – الشرقية الجديدة ".

إلى جانب وجود 3قرى بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان ولم يبدأ العمل بها وهى قرى "بلقينا – شبرا ملكان – عياش" على الرغم من مشروعات الصرف بقريتى "عياش وشبرا ملكان" بتمويل ودعم أوربى".

كما كشف التقرير عن وجود 5قرى غير مدرجة بخطة الهيئة حتى الآن وهى قرى "أبو النجاة – طنبارة – محب الجديدة – راغب الحديثة – الحوامدية الجديدة" إلى جانب العزب التابعة لهذه القرى لم يتم إدراجها ضمن خطط الصرف الصحى.

كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أرسلت خطابا لمحافظ الغربية السابق لموافاة الهيئة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الملحة والمطلوب إدراجها بخطة العام المالى 2016 – 2017 مع تحديد أولويات تنفيذها.

كما كشف التقرير أن جميع قرى مركز المحلة مخدومة بمياه الشرب وتحتاج سرعة إدراج القرى ضمن الخطة للانتهاء من مشاريع الصرف الصحى.

وكان تقرير صادر عن إدارة بناء القرية بمجلس مركز ومدينة قد كشف عن قيام تلك القرى بإلقاء مخلفاتها على 12مصرفا فرعيا بصورة مباشرة دون معاجلة وتصرف هذه المصارف على مصرف "كتشنر" لعدم وجود مشروعات للصرف الصحى بها.

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