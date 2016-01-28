محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "إنسان" و8 جمعيات أهلية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التنمية والعون الإنسانى "إنسان آيد" بالتعاون مع وكالة المدن السويسرية و8 جمعيات أهلية عاملة بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور غازى متّى الرئيس التنفيذى لوكالة المدن السويسرية والدكتور أولفى أمين عام الوكالة والدكتور محمود السمان رئيس مؤسسة إنسان آيد ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، وممثلى الجمعيات الإهلية المشاركة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمود السمان أن المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تهدف إلى تنفيذ برنامج تنمية متكامل بتمويل من وكالة المدن السويسرية بمحافظة قنا، وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، ويضم ثلاثة محاور هى إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا وتطوير القطاعات الخدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريب مهنى للشباب وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك توعية الشباب وتفعيل دورهم للمشاركة فى تنمية المجتمع.

وذكر الهجان أن البرنامج يتم تنفيذه لأول مرة فى محافظة قنا كمرحلة أولى موصيا بضرورة استخدام الأساليب والنظم الحديثة فى تنفيذ البرنامج بما يكون له مردود إيجابى على المواطنين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة ودعم المشروعات التى تخدم المجتمع والبيئة.