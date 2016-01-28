أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى الجمرك بالإسكندرية ينظم منافذ بيع متنقلة للسلع بأسعار مخفضة

Google+ Print
حى الجمرك بالإسكندرية ينظم منافذ بيع متنقلة للسلع بأسعار مخفضة حى الجمرك بالإسكندرية ينظم منافذ بيع متنقلة للسلع بأسعار مخفضة
نظم حى الجمرك فى الإسكندرية برئاسة اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، وبالتنسيق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، منافذ متنقلة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بجوار ديوان عام الحى، وذلك فى إطار المشاركات المجتمعية الفعالة.

من جهة أخرى قام معاون المرافق بمتابعة أعمال شفط المياه المتراكمه الناتجة عن مياه الأمطار بشارع محمد كريم، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك للصرف الصحى.

كما قام معاون المرافق برصد كسر بماسورة مياه بشارع الهماميل المتفرع من القائد جوهر بدائرة قسم المنشية، وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وتم حل المشكلة، وذلك فى إطار سرعة رصد وحل المشكله فور رصدها لرفع معدل الاداء اليومى ورفع الاعباء عن مواطني حي الجمرك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365