حى الجمرك بالإسكندرية ينظم منافذ بيع متنقلة للسلع بأسعار مخفضة

نظم حى الجمرك فى الإسكندرية برئاسة اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، وبالتنسيق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، منافذ متنقلة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بجوار ديوان عام الحى، وذلك فى إطار المشاركات المجتمعية الفعالة.

من جهة أخرى قام معاون المرافق بمتابعة أعمال شفط المياه المتراكمه الناتجة عن مياه الأمطار بشارع محمد كريم، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك للصرف الصحى.

كما قام معاون المرافق برصد كسر بماسورة مياه بشارع الهماميل المتفرع من القائد جوهر بدائرة قسم المنشية، وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وتم حل المشكلة، وذلك فى إطار سرعة رصد وحل المشكله فور رصدها لرفع معدل الاداء اليومى ورفع الاعباء عن مواطني حي الجمرك.