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بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بجنوب سيناء

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بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بجنوب سيناء بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بجنوب سيناء
شنت مديرية بجنوب سيناء عدة حملات على محلات السوبرماركت ومحلات المواد الغذائية ومحلات بيع السجائر بمدينتى طور سيناء وشرم الشيخ.

كان المهندس علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء أمر بالقيام بعدة حملات لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار بمدن جنوب سيناء، وبناء على تلك التعليمات قام أحمد عبدالله والسيد كشك أيمن إبراهيم من الرقابة التمونية ومحمد عامر من الرقابة التجارية بحملة على مدينة شرم الشيخ وأخرى بمدينة طور سيناء.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 محلات بمدينة شرم الشيخ تبيع السجاير بأزيد من الأسعار المقررة، تم تحرير محاضر لهم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى حملة على مدينة طور سيناء تمكن رجال مديرية التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى بضبط أحد كبار التجار يبيع سلعا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "غش تجارى".

وضبط بحوزة التاجر عدد 3 أكياس كركدية زنة الواحد 250 جراما غير مدون علية تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو أى بيانات أخرى سواء النوع أو الوزن وخلافه، و7 عبوات توابل × 50 جراما غير مدون عليه تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو أى بيانات أخرى سواء النوع أو الوزن وخلاف، وعدد 13 كيس جمبرى زنة الواحد 300 جرام ينتهى صلاحيته منذ 4 شهور، وعدد واحد كيس سمان به 4 سمانات ينتهى صلاحيته للاستخدام الآدمى فى ديسمبر 2015 وعدد واحد كيس دواجن شيش زنة كيلوجرام ينتهى فى يونيه 2015 وعدد 8 كيس لبن بخيرة زنة الواحد نصف كيلوجرام ينتهى فى 6 يناير 2016، و3 كيس دواجن شيش زنة الواحد كيلو جرام ينتهى صلاحية فى سبتمبر 2015، و2 كيس جمبرى زنة الواحد 300 جرام إنتاج 18 أكتوبر 2014 وينتهى فى 17 يونيه 2015، و26 كيلوجرام كبدة بها تغيير ظاهرى فى اللون والرائحة فى حالة تعفن ظاهرى، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 332 لسنة 2016 جنح الطور وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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