إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات بالفيوم

أصيب سبعة أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل و5 سيارات ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء ناصر العبد إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول 7 مصابين وهم: “مجدى أبو المجد عبد المقصود - 40 عاما”، “عادل سعيد أحمد - 46 عاما”، “حمدان محمد عبد الفتاح - 29 عاما”، “ياسر سيد عبد الفتاح - 20 عاما”، “عزة عاشور”، “مؤمن محمد يوسف - 19 عاما”، “فرج إبراهيم أحمد - 30 عاما”، “عابد شعبان أحمد - 52 عاما”، فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.