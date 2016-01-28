إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 6 سيارات بالفيوم

أصيب سبعة أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل و5 سيارات ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم، بسبب سوء الأحوال الجوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء ناصر العبد إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول 7 مصابين وهم: “مجدى أبو المجد عبد المقصود - 40 عاما”، “عادل سعيد أحمد - 46 عاما”، “حمدان محمد عبد الفتاح - 29 عاما”، “ياسر سيد عبد الفتاح - 20 عاما”، “عزة عاشور”، “مؤمن محمد يوسف - 19 عاما”، “فرج إبراهيم أحمد - 30 عاما”، “عابد شعبان أحمد - 52 عاما”، فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.