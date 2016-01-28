أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس سائق ترك القطار ساعة فى محطة صدفا بأسيوط

Google+ Print
حبس سائق ترك القطار ساعة فى محطة صدفا بأسيوط حبس سائق ترك القطار ساعة فى محطة صدفا بأسيوط
أمر مروان غريب رئيس نيابة صدفا تحت إشراف المستشار أحمد فتحى المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط بحبس سائق قطار الركاب الذى ترك القطار فى محطة صدفا لمدة ساعة ونصف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعريض أرواح المواطنين للخطر، وقال المتهم أثناء التحقيق أمام النيابة العامة إنه ذهب إلى الحمام لقضاء حاجته.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام خالد جلال عبد القادر محمد البالغ من العمر 47 سنة سائق القطار رقم 166 ركاب، القادم من المنيا المتجه إلى سوهاج، بترك القطار فى محطة صدفا بعد أن أبلغ مساعده عبد الحميد محمد قاسم 41 سنة، أنه سيذهب إلى الحمام، ثم اختفى لمدة ساعة ونصف، بعد أن أغلق تليفونه المحمول، ما جعل رئيس المحطة يبلغ الشرطة خوفا من وجود متفجرات، وتم الاستعانة بعدها بسائق آخر وتم تسيير حركة القطارات بعد توقفها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365