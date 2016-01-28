اقوى مشروب يساعدك على رفع معدل حرق الدهون في جسمك و التخلص من السمنة نهائيا

مازالت السمنة هي اخطر الامراض على مستوى العالم , و ذلك بسبب ما تجلبه معها من امراض لجسم الانسان قد تؤدى لوفاته و منها : ضغط الدم , مرض السكر , انسداد الشرايين , امراض القلب , و غيرها الكثير من الامراض التي تعتبر السمنة هي العامل الرئيسي المسبب لها , و لذلك فأول ما ينصح به الطبيب عند اللجوء اليه طلبا للعلاج من مريض السمنة , ان يفقد العديد من الكيلوجرامات من وزنه .

و بالطبع فان ممارسة الرياضة في بدايه الامر و المريض يعانى من الوزن الزائد تعد الطريق الاكثر صعوبة , لذلك يفضل تناول المشروبات التي نذكرها لكم في هذه المقالة , لدورها الفعال في رفع معدل حرق الدهون في الجسم , اضافة الى ممارسة رياضة المشى لمدة نصف ساعة في اليوم على الاقل , و هذا سيعطى المريض شعورا رائعا مع الوقت كلما نقص وزنه و سيدفعه للاستمرار بشكل اكبر في ممارسة العديد من الرياضات و التي ينصح بادائها تحت اشراف المختصين ايضا , للتخلص من السمنة و الوزن الزائد .

مشروب القرفة : دون ان تضيف اليه الزنجبيل كما هو شائع , فالقرفة وحدها قادرة على رفع معدل حرق الدهون في الجسم , و خفض مستوى السكر في الدم ايضا .

شاي الشيح : و الذي يخلص جسم الانسان من اي سموم فيه , كما انه يعد الاخطر في معدل رفع الحرق بالجسم , و لكن حذار من الاستمرار في تناوله لفترة تزيد عن شهر , حيث يستطيع الجسم ان يتأقلم معه و يعطى بعدها نتيجة عكسية تماما .

عشبة البحر البني : و هي لها شهرة واسعة في اليابان , و التي تعد الدولة الاكثر استخداما لعشبة البحر البني Kelp , فهى ذات قدرة عالية جدا على حرق الدهون , و لك ان تعرف مدى تأثيرها من خلال النظر الى الشعب الياباني و ما يتمتع به منقوام رائع , رغم اعتماده منذ القدم في اغلب طعامه على الارز , و بذلك فلا يعانى افرادها من السمنة .

شبكةعيونالإخبارية

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