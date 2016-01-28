أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

اقوى مشروب يساعدك على رفع معدل حرق الدهون في جسمك و التخلص من السمنة نهائيا

  • الصحة
  • 129
Google+ Print
اقوى مشروب يساعدك على رفع معدل حرق الدهون في جسمك و التخلص من السمنة نهائيا اقوى مشروب يساعدك على رفع معدل حرق الدهون في جسمك و التخلص من السمنة نهائيا

مازالت السمنة هي اخطر الامراض على مستوى العالم , و ذلك بسبب ما تجلبه معها من امراض لجسم الانسان قد تؤدى لوفاته و منها : ضغط الدم , مرض السكر , انسداد الشرايين , امراض القلب , و غيرها الكثير من الامراض التي تعتبر السمنة هي العامل الرئيسي المسبب لها , و لذلك فأول ما ينصح به الطبيب عند اللجوء اليه طلبا للعلاج من مريض السمنة , ان يفقد العديد من الكيلوجرامات من وزنه .

و بالطبع فان ممارسة الرياضة في بدايه الامر و المريض يعانى من الوزن الزائد تعد الطريق الاكثر صعوبة , لذلك يفضل تناول المشروبات التي نذكرها لكم في هذه المقالة , لدورها  الفعال في رفع معدل حرق في الجسم , اضافة الى ممارسة المشى لمدة نصف ساعة في اليوم على الاقل , و هذا سيعطى المريض شعورا رائعا مع الوقت كلما نقص وزنه و سيدفعه للاستمرار بشكل اكبر في ممارسة العديد من الرياضات و التي ينصح بادائها تحت اشراف المختصين ايضا , للتخلص من السمنة و الوزن الزائد .

مشروب القرفة : دون ان تضيف اليه الزنجبيل كما هو شائع , فالقرفة وحدها قادرة على رفع معدل حرق الدهون في الجسم , و خفض مستوى السكر في الدم ايضا .
    شاي الشيح : و الذي يخلص جسم الانسان من اي سموم فيه , كما انه  يعد الاخطر في معدل رفع الحرق بالجسم , و لكن حذار من الاستمرار في تناوله لفترة تزيد عن شهر , حيث يستطيع الجسم ان يتأقلم معه و يعطى بعدها نتيجة عكسية تماما .
    عشبة البحر البني : و هي لها شهرة واسعة في اليابان , و التي تعد الدولة الاكثر استخداما لعشبة البحر البني Kelp , فهى ذات قدرة عالية جدا على حرق الدهون , و لك ان تعرف مدى تأثيرها من خلال النظر الى الشعب الياباني و ما يتمتع به منقوام رائع , رغم اعتماده  منذ القدم في اغلب طعامه على الارز  , و بذلك فلا يعانى افرادها من السمنة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات