محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «إنسان آيد» و7 جمعيات أهلية‎

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التنمية والعون الإنساني “إنسان آيد” بالتعاون مع وكالة المدن السويسرية وبين 8 جمعيات أهلية عاملة بالمحافظة.

وبحضور الدكتور غازي متّى الرئيس التنفيذي لوكالة المدن السويسرية، والدكتور أولفي أمين عام الوكالة والدكتور محمود السمان رئيس مؤسسة إنسان آيد ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

> أوضح الدكتور محمود السمان أن المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تهدف إلى تنفيذ برنامج تنمية متكامل بتمويل من وكالة المدن السويسرية بمحافظة قنا، وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات ويضم ثلاثة محاور هى إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير القطاعات الخدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريب مهني للشباب وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك توعية الشباب وتفعيل دورهم للمشاركة في تنمية المجتمع.

وذكر «الهجان» أن البرنامج يتم تنفيذه لأول مرة فى محافظة قنا كمرحلة أولى موصيًَا بضرورة استخدام الأساليب والنظم الحديثة في تنفيذ البرنامج بما يكون له مردود إيجابي على المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة ودعم المشروعات التي تخدم المجتمع والبيئة.