المشروب السحري و الصحي الفعال للتخلص من جميع السموم الموجودة في الجسم الكبد،الأوعية،الشريان والكلي

يعاني الكثير من الناس من ارتفاع نسبة الكر يستول في الدم ومع ارتفاع نسبة الكر يستول في الدم تتزايد نسبة السموم في الجسد التي يعجز الكبد عن امتصاصه لذلك نقدم لكم هذا المشروب الطبيعية للقضاء على الكولسترول والسموم وتطهير الأوعية الدموية والكبد بكل طبيعي جدا وفعال من وصفة ذات مكونات طبيعية.

كما نعلم بأن إذا كنت تعاني من ارتفاع في نسبة الكريستول فيجب أن تكون قلق ولكن لماذا تكون قلق؟

السبب الكولسترول الذي يغطي الشرايين يقلل ببطء يضيق التجويف ويقلل تدفق الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية على الرغم من أن هناك العديد من الأدوية لتخفيض الكولسترول إلا أن تكون له أضرار جانبية إذا تم استخدامه بطريقة غير صحيحة هذه هي الطريقة التي تحتاج إليها إذا اخترت لاستعادة صحتك في الطريق الطبيعي من خلال اتباع نظام غذائي. وسوف تساعدك على تنظيف الأوعية الدموية والقضاء على العقبات ببطء.

مشروب طبيعية التالية هي أسلوب ناجح للقضاء على الكولسترول السيئ وتطهير الأوعية الدموية:

المكونات:

1 كوب عصير ليمون

1 كوب عصير البصل

1 كوب عصير الزنجبيل

1 كوب خل التفاح

هذه الكمية تستخدم كجرعة واحدة. باستخدام أجزاء متساوية من هذه المكونات يجعل هذا العلاج طعمه ألذ من أي طعم.

كيفية التحضير هذا المشروب الصحي والسحري .

نقوم بوضع جميع هذه المكونات في وعاء ومن ثم يتم مزجهم جيدا ومن ثم نقوم بوضع وعاء على نار خفيفة ويحرك من حين لآخر لمدة نصف ساعة ومن ثم إزالة الوعاء من النار ومن ثم يتم تقليل هذا المزيج على كمية من حوالي 3 أكواب ثم نغطيه ذلك ونتركه ليبرد.

بعد أن يتم تبريد المشروب نقوم بإضافة 3 أكواب من العسل. والعسل لتحسين الطعم وسيضيف الكثير من المواد المغذية بعد ذلك يتم التقليب جيدا حتى يصبح ناعم وتخزينها في عبوات زجاجية.

استخدام:

في الصباح، قبل وجبة الفطور، وتأخذ ملعقة واحدة من هذا العلاج الطبيعي المدهش. وهذا الدواء الطبيعي تطهير الأوعية الدموية وسوف تحميك من مشاكل في القلب، لذلك لا تستسلم وتستهلكه بشكل منتظم.

شبكةعيونالإخبارية

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