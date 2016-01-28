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وزير العدل: مسابقة خاصة لتعيين أسر شهداء ومصابي الإرهاب بالوزارة

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وزير العدل: مسابقة خاصة لتعيين أسر شهداء ومصابي الإرهاب بالوزارة وزير العدل: مسابقة خاصة لتعيين أسر شهداء ومصابي الإرهاب بالوزارة

المستشار أحمد الزند – أرشيفية

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم، قرارا بإجراء مسابقة خاصة لتعيين عدد من أسر الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية، وذلك للتعيين في وظائف إدارية بقطاعات وزارة العدل المختلفة، وهي العمل بالديوان العام، أو مصلحة الخبراء أو الشهر العقاري أو الطب الشرعي أو المحاكم الابتدائية، على أن يتم التقديم اعتبارا من بعد غد “السبت” وذلك بإرسال الطلبات والمستندات المرفقة عبر البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول، باسم مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بمقر وزارة العدل بلاظوغلي لمدة أسبوعين.

وكان المستشار أحمد الزند قد أعلن بالأمس في لقاء تلفزيوني أنه سيتم تعيين ذوي الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية، حتى الدرجة الثانية، في وظائف إدارية بقطاعات وزارة العدل المختلفة، تقديرا لما قام به هؤلاء الشهداء من دور عظيم وتضحياتهم بأرواحهم، حتى يحيا أبناء جميعا في أمن وسلام.

ويتضمن الإعلان توفير وظائف لحملة المؤهلات الدراسية المختلفة، بدءا من المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والشهادتين الإعدادية والابتدائية، وشهادة محو الأمية، وشهادة قياس المهارة الصادرة من مديرية القوة العاملة أو أحد مراكز التدريب المعتمدة.

 

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