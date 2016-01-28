بالفيديو : متصل يسأل مبروك عطية ” هل الجن يسرق رصيد التليفون ” فماذا قال له؟

اتصل أحد المشاهدين لبرنامج ” الموعظة الحسنة ” الذي يعرض على قناة دريم ويقدمه الداعية الدكتور مبروك عطية، وسأله المتصل بعد أن قدم إلتماسا للدكتور بأن يسمع منه ويأخذ سؤاله على محمل الجدية، حيث كان السؤال ” هل من الممكن أن يسرق الجن رصيد التليفون ؟ “.

ابتسم الدكتور مبروك عطية ساخرة، ثم قال أن الجن إذا أراد أن يتصل بعفركوشة من الممكن أن يسرق الرصيد، ونفى تماما أن يحدث مثل هذه الأمور على الإطلاق.

وبرر المتصل سؤاله حيث قال أنه سمع في بعض وسائل الإعلام التي وصفها بالإعلام المضلل أن الجن يقوم بسرقة اللحمة من الثلاجة، وسرقة أموال الناس، حيث قال المتصل أن ذلك حدث معه ذلك بالفعل، وأحضر شيخا ليكشف ما يحدث، فأخبره الشيخ أن الجن هو من يقوم بفعل هذه الأمور.

الدكتور مبروك عطية في النهاية نفى تماما أن يقوم الجن بفعل هذه التصرفات، وأن الجن أصلا لا يأكل اللحوم فلماذا يسرقها؟، وأضاف أن الجن والشياطين تقوم بالوسوسة للبني آدم فحسب ولا ترتكب هذه التصرفات.

شبكةعيونالإخبارية

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