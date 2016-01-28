أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القبض على 48 شخصا بتركيا أثناء محاولة عبورهم إلى سوريا

Google+ Print
القبض على 48 شخصا بتركيا أثناء محاولة عبورهم إلى سوريا القبض على 48 شخصا بتركيا أثناء محاولة عبورهم إلى سوريا

>ألقت قوات الأمن التركية المرابطة على الحدود المشتركة مع سوريا القبض على 48 شخصا، منهم 22 طفلا، أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا من تركيا بطرق غير شرعية، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم للاشتباه فى انتماءهم لتنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية نقلا عن بيان صادر من رئاسة هيئة الأركان العامة أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم أجانب، فى محافظة "كيليس" بجنوبى تركيا أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا عبر تركيا بطرق غير شرعية.

وأضاف البيان أنه سيتم إحالة الأجانب الثلاثة إلى إدارة الهجرة لترحيلهم خارج البلاد بعد انتهاء التحقيقات الأمنية والقضائية معهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365