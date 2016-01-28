القبض على 48 شخصا بتركيا أثناء محاولة عبورهم إلى سوريا

>ألقت قوات الأمن التركية المرابطة على الحدود المشتركة مع سوريا القبض على 48 شخصا، منهم 22 طفلا، أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا من تركيا بطرق غير شرعية، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم للاشتباه فى انتماءهم لتنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية نقلا عن بيان صادر من رئاسة هيئة الأركان العامة أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم أجانب، فى محافظة "كيليس" بجنوبى تركيا أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا عبر تركيا بطرق غير شرعية.

وأضاف البيان أنه سيتم إحالة الأجانب الثلاثة إلى إدارة الهجرة لترحيلهم خارج البلاد بعد انتهاء التحقيقات الأمنية والقضائية معهم.