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قائد المقاومة الشعبية فى تعز: قوات من عدن تتحرك لتحرير تعز

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قائد المقاومة الشعبية فى تعز: قوات من عدن تتحرك لتحرير تعز قائد المقاومة الشعبية فى تعز: قوات من عدن تتحرك لتحرير تعز

>صرح الشيخ حمود المخلافى قائد المقاومة الشعبية فى تعز أن خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء أمر بدعم المقاومة فى تعز بقوات من الجيش لتحرير المدينة من المليشيات.

وقال المخلافى فى تصريح لموقع عدن تايم اليوم الخميس أنه التقى مع بحاح الذى أعطى إشارة تحرير المدينة من مليشيات الحوثيين وصالح .. وأضاف أن قيادة المقاومة التى التقت ببحاح فى عدن شعرت أنها أمام رجل دولة وأن اليمن فى طريقه إلى الوقوف على قدميه.

وأضاف أن قوات عسكرية ضخمة معززة بعربات وأسلحة ثقلية من التحالف العربى توجهت اليوم من عدة جهات فى عدن إلى تعز، وكان الشيخ المخلافى الذى تواجد فى عدن منذ أكثر من شهر قد أعلن الليلة الماضية النفير العام لتحرير تعز ورفع الحصار عنها.

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