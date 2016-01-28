أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن اليوم.. اتصال بين كاميرون وخادم الحرمين حول أوضاع اليمن

Google+ Print
أخبار اليمن اليوم.. اتصال بين كاميرون وخادم الحرمين حول أوضاع اليمن أخبار اليمن اليوم.. اتصال بين كاميرون وخادم الحرمين حول أوضاع اليمن
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، أجرى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقش خلاله الخطط الخاصة باستضافة لندن لمؤتمر دعم سوريا الأسبوع القادم، إضافة إلى التطورات فى اليمن.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية فى بيان له "هنأ رئيس الوزراء الملك سلمان على مرور عام على توليه عرش المملكة العربية ".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن مؤتمر المانحين لسوريا سيكون فرصة هامة لتعزيز الدعم للاجئين فى المنطقة، بما فى ذلك تمويل إضافى كبير"، مشيرا إلى أنهما اتفقا أيضا على العمل معا ليحقق المؤتمر أكبر نجاح ممكن، حيث وعد الملك سلمان بحضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق باليمن، قال المتحدث "اتفق رئيس الوزراء والملك على ضرورة التوصل إلى حل سياسى".

ومن أخبار اليمن اليوم، أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية اليوم الخميس الإفراج عن ثلاثة من أفراد طاقمها خطفوا فى مدينة تعز بجنوب غرب اليمن قبل عشرة أيام، بينهم مراسلها حمدى البكارى الذى اتهم المتمردين الحوثيين بخطفه وزميليه.

وقالت القناة فى بيان "أفرج قبل قليل عن الزميل حمدى البكارى مراسل الجزيرة وزميليه المصور عبد العزيز صبرى والسائق منير السبئى، وذلك بعد خطفهم بأيدى مجهولين منذ نحو عشرة أيام فى مدينة تعز" التى تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ويحاصرها منذ أشهر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق على عبدلله صالح. وبعد الإفراج عنه، نشر البكارى صورة له عبر حسابه على "فيسبوك"، وأرفقها بنص جاء فيه "هأنذا (ها انا ذا) بين احبابى فى تعز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة