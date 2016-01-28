أخبار اليمن اليوم.. اتصال بين كاميرون وخادم الحرمين حول أوضاع اليمن

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، أجرى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقش خلاله الخطط الخاصة باستضافة لندن لمؤتمر دعم سوريا الأسبوع القادم، إضافة إلى التطورات فى اليمن.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية فى بيان له "هنأ رئيس الوزراء الملك سلمان على مرور عام على توليه عرش المملكة العربية السعودية".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن مؤتمر المانحين لسوريا سيكون فرصة هامة لتعزيز الدعم للاجئين فى المنطقة، بما فى ذلك تمويل إضافى كبير"، مشيرا إلى أنهما اتفقا أيضا على العمل معا ليحقق المؤتمر أكبر نجاح ممكن، حيث وعد الملك سلمان بحضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق باليمن، قال المتحدث "اتفق رئيس الوزراء والملك على ضرورة التوصل إلى حل سياسى".

ومن أخبار اليمن اليوم، أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية اليوم الخميس الإفراج عن ثلاثة من أفراد طاقمها خطفوا فى مدينة تعز بجنوب غرب اليمن قبل عشرة أيام، بينهم مراسلها حمدى البكارى الذى اتهم المتمردين الحوثيين بخطفه وزميليه.

وقالت القناة فى بيان "أفرج قبل قليل عن الزميل حمدى البكارى مراسل الجزيرة وزميليه المصور عبد العزيز صبرى والسائق منير السبئى، وذلك بعد خطفهم بأيدى مجهولين منذ نحو عشرة أيام فى مدينة تعز" التى تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ويحاصرها منذ أشهر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق على عبدلله صالح. وبعد الإفراج عنه، نشر البكارى صورة له عبر حسابه على "فيسبوك"، وأرفقها بنص جاء فيه "هأنذا (ها انا ذا) بين احبابى فى تعز".