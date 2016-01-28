أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أدب و أدباء

محمد حنفى يجمع لنا " الأوراق الضائعة " لتوقيعها بمعرض الكتاب

Google+ Print
محمد حنفى يجمع لنا " الأوراق الضائعة " لتوقيعها بمعرض الكتاب محمد حنفى يجمع لنا " الأوراق الضائعة " لتوقيعها بمعرض الكتاب

أسماء بركة

يشارك الكاتب محمد حنفى فى معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام فى دورتة الـ 47 بديوان " الأوراق الضائعة " ويقوم بتوقيعه للقراء يوم الجمعة المواق 29 يناير بصالة 2 بجناح دار زحمة كتاب الساعة الرابعة عصرًا .
والديوان صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع يتضمن عدد من قصائد الشعر الفصحي  و هو الاصدار  الأول للشاعر الذي يسحبنا معه لعالم أوراقه المتطايرة بين كل ورقة و ورقة سنجد مئات من الكلمات تصف العديد من المشاعر و الأحاسيس و أطنانا من الوجع الإنساني و بعد كل عام و عام من أعوامه الألف سنكبر سنوات و سنوات إنه ذلك الامتزاج الذي قل ما صار يصنعه الشعر مع قراءه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب