محمد حنفى يجمع لنا " الأوراق الضائعة " لتوقيعها بمعرض الكتاب

أسماء بركة



يشارك الكاتب محمد حنفى فى معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام فى دورتة الـ 47 بديوان " الأوراق الضائعة " ويقوم بتوقيعه للقراء يوم الجمعة المواق 29 يناير بصالة 2 بجناح دار زحمة كتاب الساعة الرابعة عصرًا .

والديوان صادر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع يتضمن عدد من قصائد الشعر الفصحي و هو الاصدار الأول للشاعر الذي يسحبنا معه لعالم أوراقه المتطايرة بين كل ورقة و ورقة سنجد مئات من الكلمات تصف العديد من المشاعر و الأحاسيس و أطنانا من الوجع الإنساني و بعد كل عام و عام من أعوامه الألف سنكبر سنوات و سنوات إنه ذلك الامتزاج الذي قل ما صار يصنعه الشعر مع قراءه

شبكةعيونالإخبارية

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