الليلة..تامر عبد المنعم يكشف كواليس «المشخصاتى2» على التليفزيون المصري



> كتبت- إ نجي لطفي

يستضيف الإعلامى محمد نشأت فى حلقة الليلة من برنامج “أنا مصر” المذاع على شاشة القناة الأولى و الفضائية المصرية ، بالفقرة الأولى المهندس محمد ثناء مدير الدعم الفنى لنائب محافظ القاهرة ، حيث يتناول اللقاء مشكلة حى مساكن الضباط فى منطقة حدائق حلوان و شكاوى المواطنين.

وفى الفقرة الثانية تستضيف الاعلامية نيفين الفقى الفنان تامر عبدالمنعم للحديث عن اخر اعماله السينمائية وفيلمه الجديد “المشخصاتى 2″ ، كما يكشف تامر عن مواقفه السياسية و هل كان له دور فى ابتعاده عن الساحة الفنية .

وفى الفقرة الثالثة يكون ضيفها الفنان يوسف منصور ، والذى يكشف عن سر ابتعاد عن السينما طوال الفترة الماضية ، و كيفية علاجه من مرض فيروس سي بالخلايا الجذعية .

أما الفقرة الأخيرة يكون ضيوفها المنتج هانى محروس والمطرب مصطفى حجاج صاحب الاغنية الشهيرة “يابتاع النعناع يامنعنع” والذى يتحدث فيها عن بدايته فى مشواره الفنى والنجاح الذى حققه مؤخرا ، و خطواته الفنية المقبلة .

يذكر أن برنامج “أنا مصر” يعرض يوميا على شاشتي الأولى والفضائية المصرية على التلفزيون المصري من الساعة الـ 10 مساءً حتى الساعة الـ 12 صباحًا ما عدا حلقة يوم الخميس والتي يمتد فيها الوقت إلى الساعة الـ 1 صباحا، ويقدمه مجموعة من الإعلاميين هم، شريف عامر، ريهام السهلي، أماني الخياط، إيمان الحصري، نيفين الفقي، محمد نشأت، والفنانة داليا البحيري.