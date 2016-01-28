بالصور.. توفير وظائف لـ3 من زوجات شهداء الشرطة فى الغربية

وفرت وزارة الداخلية وظائف لـ3من زوجات شهداء الشرطة من أبناء محافظة الغربية للعمل كمدنيين بمديرية أمن الغربية.

واستقبل اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية نجلاء فتحى قطب سعد الدين حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 2008 مقيمة –حصة أبار - مركز بسيون – وتم إلحاقها بقسم مرور بسيون، ومنى هاشم هاشم السبع الحاصلة على دبلوم الإدارة والخدمات "معاملات تجارية" عام 2001 مقيمة إبيار مركز كفر الزيات، وتم إلحاقها بوحدة القيودات بالمديرية، وميرفت سامى السيد محمود الزغبى حاصلة على دبلوم تجارة عام 1998 مقيمة كفر عصام –مركز طنطا، وتم إلحاقها بوحدة مرتبات العاملين المدنيين بالمديرية.

ووجهت زوجات الشهداء الشكر لوزارة الداخلية ولمدير أمن الغربية على توفير الوظائف لهم.



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