بالصور.. مجمع إعلام شمال الشرقية ينظم ندوة عن زراعة القمح

نظم مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر بالتعاون مع مركز الإرشاد، ندوة عن زراعة القمح تحت عنوان (يوم حقل قمح)، حضرها الدكتورة دعاء راغب والدكتورة شيرين نبيل والمهندس وليد كمال الشوادفى وأحمد رضوان رئيس قسم الإرشاد الزراعى بكفر صقر وعدد من أعضاء الحملة القومية للقمح والمزارعين.

وتحدثت الدكتورة دعاء راغب عن الميعاد المناسب لزراعة القمح وطريقة الزراعة على المصاطب، مؤكدة أنها أفضل طريقة لزراعة القمح والتى تهدف إلى تقليل التقاوى وتقليل استخدام المياه والأسمدة.

وتحدثت الدكتورة شيرين نبيل عن الأمراض التى تصيب القمح ومنها مرض الصدأ وكيفية معالجته ومرض التفحم الذى يصيب النبات وطرق الوقاية.

وعقدت الندوة بأحد حقول القمح لتوضيح هدف الندوة على الطبيعة ليعرف المزارعين كل ما يخص القمح، نظم الندوة ميدى راضى وأحمد جودة أخصائيا الإعلام بالمركز.



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