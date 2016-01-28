بالصور.. محافظ الغربية يوصى بتوفير السلع التموينية ومواجهة أنفلونزا الطيور

اجتمع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ظهر اليوم الخميس، بالمجلس التنفيذى للمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية، والتى تم تنفيذها بنسبة 55% على مستوى المحافظة.

بدأ المحافظ كلمته بالتهنئة بعيد الشرطة والجهد المبذول من أبطال الجيش والشرطة من تضحيات بأرواحهم فى سبيل الوطن وأن محافظة الغربية كان لها نصيب من هؤلاء الأبطال وقدم العزاء لأسر الشهداء، ودعا للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ خلال كلمته فى بداية الجلسة على ضرورة العمل بكافة طاقتنا ويجب على كل واحد يعمل فى مكانه ويؤدى عمله على أكمل وجه لتنمية اقتصادنا ورفع مصر عاليا، ثم أشاد بالمواطنين فى محافظة الغربية ووصفهم بأنهم ودودون وأن مواطن الغربية يتصف بالطيبة والاحترام، وعندما يتم أداء الخدمة لهم يقدموا الشكر، وليس عندهم غلظة فى التعامل فيجب علينا جميعا العمل من أجل توفير الخدمات لهم والنهوض بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهاته، لوكيل وزارة التموين بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، لتكثيف السلع التموينية على الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، حيث أكد على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على مستودعات الغاز، ومتابعة صرف أسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر الرسمى وكذا أسطوانات الغاز الخاصة بالمنشآت الصناعية والتجارية.

وصرح وكيل وزارة التموين بالغربية بأنه يوجد وفرة فى جميع الخدمات التموينية من غاز ومواد بترولية وسلع غذائية ولا يوجد نقص فى أى سلعة، وأصدر المحافظ تعليماته بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية وتكثيفها بالمناطق الشعبية لمساعدة أهالى تلك المناطق ورفع العبء عنهم، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بأن تعمل هذه المنافذ فترتين صباحية ومسائية لتوفير السلع للمواطنين على مدار اليوم.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الإجراءات الوقائية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور طوال فصل الشتاء، وصرح وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية بأنه يتم تحصين الحضانات الموجودة على مستوى المحافظة بصفة يومية ويتم المتابعة المستمرة وأن محافظة الغربية من المحافظات التى لم يظهر فيها أى أمراض وبائية مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية بعمل حملات على مستوى المراكز والمدن لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، كما وافق المجلس التنفيذى على إقامة نقطة شرطة بقرية نواج مركز طنطا على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 1025 م2، ووافق أيضا على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مكتب بريد لقرية دلبشان مركز كفر الزيات لخدمة الأهالى، وتخصيص قطعه أرض أملاك دولة أيضا بمساحة 546م2 لإقامة محطة رفع صحى بقرية مشلة مركز كفر الزيات.

وفى نهاية الجلسة تم التصديق على محضر اجتماع لجنة الشهداء بإطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع والمدارس على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمد جابر نائب مدير أمن الغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

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