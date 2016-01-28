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الأنبا يؤانس يزور أُسر مرضى الأورام بأسيوط

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الأنبا يؤانس يزور أُسر مرضى الأورام بأسيوط الأنبا يؤانس يزور أُسر مرضى الأورام بأسيوط

 

زيارة الأنبا يؤانس

استقل أُسر مرضى الأورام بمعهد جنوب للأورام وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، برئاسة الأنبا يؤانس مطران الأرثوذكس في أسيوط.

كان وفد من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط برئاسة الأنبا يؤانس زار معهد جنوب مصر للأورام لدعم المعهد، بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي حول المعهد والأقسام الموجودة به واستعراض عدد الحالات التي يستقبلها المعهد بالأقسام والعيادات عقبها قدم عميد المعهد هدية تذكارية للأنبا يؤانس.

كما تفقد مطران أسيوط ومرافقوه وحدة زرع النخاع، والتي تم إنشاءها حديثًا بالمعهد وقسم الأطفال وقسم الأشعة وقدم تبرع من المطرانية للمعهد، كما قام بتوزيع الشيكولاتة على المرضى وأسرهم والعاملين بالمعهد.

 

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