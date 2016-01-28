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السلطات الفرنسية تعتقل شاب بحوزته أسلحة نارية في «ديزني لاند»

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السلطات الفرنسية تعتقل شاب بحوزته أسلحة نارية في «ديزني لاند» السلطات الفرنسية تعتقل شاب بحوزته أسلحة نارية في «ديزني لاند»

ديزني لاند – أرشيفية

كتب: عمر محيسن

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم، شخصًا في مدينة ألعاب «ديزني لاند»، بباريس، بعد العثور على أسلحة نارية بداخل حقيبته.

اعتقل الشاب، ذا الـ28 عامًا، أثناء توجهه إلى الفندق بجانب مدينة الألعاب الشهيرة، عقب ضبط سلاحين ناريين بجهاز «أشعة إكس» بداخل حقيبة سفره، حسب ما ذكرته جريدة الإنديبيندنت.

ولم يعلن جهاز الشرطة عن أي معلومات تفيد بإحتماليه ربطه بعمل إرهابي، ولا يعتقد أنه معروف لدى الشرطة أو جهاز الإستخبارات الفرنسي.

ولا تزال فرنسا في حالة طوارئ، عقب أحداث باريس الإرهابية في نوفمبر، حيث قتل أفراد تنظيم داعش الإرهابي 130 شخصًا في سلسلة من إطلاق النار والتفجيرات الانتحارية في العاصمة باريس.

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