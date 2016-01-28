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السويد تعتزم ترحيل نصف طالبي اللجوء الذين وصلوا العام الماضي

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السويد تعتزم ترحيل نصف طالبي اللجوء الذين وصلوا العام الماضي السويد تعتزم ترحيل نصف طالبي اللجوء الذين وصلوا العام الماضي

الشرطة السويدية

قال وزير الداخلية السويدي اندرس يجيمان يوم الخميس إن من المرجح أن تقوم بلاده بترحيل ما يصل إلى نصف طالبي اللجوء الذين سجلوا رقما قياسيا العام الماضي بلغ 163 ألف شخص إما طوعا أو جبرا مما يشكل تحديا كبيرا للسلطات.

وقال يجيمان إن ما بين 60 إلى 80 ألف شخص سيغادرون البلاد على الأرجح وهو ما يمثل نحو 45% من إجمالي عدد طالبي اللجوء.

كانت السويد -التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة- إحدى الدول التي تحملت عبء أزمة المهاجرين في أوروبا مع وصول مئات الألوف من اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الشمالية الغنية.

واستقبلت المانيا عددا غير مسبوق من المهاجرين بلغ 1.1 مليون شخص العام الماضي.

وشددت الدولتان إجراءات اللجوء للحد من تدفق المهاجرين وإجبار دول أخرى على المشاركة في تحمل العبء.

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