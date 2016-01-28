تخفيف الوزن بدون رجيم

نجد أن الكثير من الناس يكرهون سماع كلمة رجيم بإستمرار، خاصة عند الحاجة لإنقاص بعض الوزن ليبدو الجسم رشيقاً وممشوقاً، وفي بعض الأحيان عند بدء أي رجيم قد يشعر الإنسان بأنه محروم من الكثير من الأطعمة التي كانت من أطعمته الفضلة، وذلك نتيجة إلتزامهم بالنظام الغذائي الصارم الخاص بالرجيم، ومن الممكن أن هذا الأمر هو مرتبط بالحالة النفسية لهم، أي أنهم يفتقدون كل ما يحرمون منه، والحل في ذلك هو بالتعامل مع النظام الغذائي الصحي على أنه روتين من حياتنا اليومية، وليس الشعور بأننا مجبرون على إتباعه، عندها يشعر المرء بإرتياح كبير، ويشعر بالرضا عن النفس فتكون عملية إنقاص الوزن أكثر سهولة وسرعة، فالأمر كله يتعلق في برمجة العقل الباطني للإنسان بأن هذا الأمر هو شيء روتيني لدينا وليس تحميل الجسد طاقة لا يقوى عليها. وهنا يجب علينا أيضاً أن نكون أذكياء في إختيار الطعام خاصةً في استغلال كافة الحيل الممكنة التي تساعد على تخفيف الوزن بشكل طبيعي، دون التقيد بأي نظام غذائي محدد. حيل سحرية تفقد الوزن من دون ريجيم وصفة القرفة يمكنك أن تصدق أو لا تصدق، إن مسحوق القرفة له القدرة السحرية على حرق الدهون ومضاعفة السرعة للتمثيل الغذائي، وتكون بإضافة ملعقة من القرفة إلى المشروبات الساخنة أو أثناء إعداد الأطعمة المختلفة، فهي من شأنها أن تضيف المذاق الرائع للطعام، إضافة إلى تسهيل عملية تخفيف الوزن. ويمكن أيضاً إعداد الوصفة التالية بإستخدام القرفة والعسل وتناولها كل يوم قبل الإفطار: الشروع بوضع ملعقة من العسل ونصف ملعقة من القرفة فى كوب ماء مع التقليب جيداً ثم اسكبيهم في وعاء وضعيه على النار حتى يغلي المزيج. القيام بوضع الخليط في كوبين وإشربي كوباً صباحاً قبل الإفطار والآخر في المساء قبل النوم. وصفة الشوفان ومن المعروف أنه من الأطعمة المثالية في تخفيف الوزن فتناول القليل منه يعطي شعور سريع بالشبع لفترة طويلة من الوقت، لذلك فإنه يقلل الحاجة لتناول الطعام إضافة إلى أنه غني بالمكونات الطبيعية التي تفيد لصحة الجسم والقلب، وتمنح الجسد الطاقة التي تعينه لمواصلة المهام لأطول فترة ممكنة خلال اليوم، ويعد الشوفان بإضافة القليل من حباته إلى وجبة الإفطار أو طبق من السلطة اليومي. وصفة الماء الساخن نجد ونلاحظ أن شرب الماء الساخن هو من أكثر العادات التي نلاحظها على متبعي النظام الغذائي الصارم، فهم يحرصون على شرب كوب من الماء الساخن في الصباح، وهذه الحيلة (كما يقولون) تفيد جداً في تخفيف الوزن، فعندما يدخل الماء الساخن للجسم فإنه يزيد من تحفيزه على إفراز العرق، مما يساعد حرق الدهون والتخلص من السموم التي تضر الجسم كما أنها تنقي الدم، فالماء الساخن له نفس التأثير الذي يحدث عند ذهابنا إلى النوادي الرياضية، والماء الساخن (كما أثبتت الدراسات العلمية) تقلل من معدلات التفكير السلبي في الدماغ مما يجعل الفرد ينعم بحياة ساكنة وهادئة وقليلة التوتر، وهو أيضاً يساعد على حرق دهون الأرداف وترهلات البطن. وصفة شاي الزنجبيل نستطيع القول وبكل ثقة أنه يستخدم شاي الزنجبيل لتقليل الوزن الزائد، والسبب في أن خواصه تساعد على زيادة سرعة عملية الأيض في الجسم (الهدم والبناء) إضافةً لتنشيط دورة الجسم الدموية وتنقية الجسد من السموم، ويساعد شاي الزنجبيل على حد الشعور بالجوع ويعمل على إغلاق الشهية مما يجعله مثالياً للتنحيف،ويمكن تناول مغلي الزنجبيل بمزجه مع بودرة القرفة لنحصل على أفضل قيمة غذائية ممكنة ذات خواص مضاعفة للتنحيف.

شبكةعيونالإخبارية

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