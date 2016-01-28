أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر حكومى: 30 مليار دولار متوسط الفجوة التمويلية فى الـ3 سنوات المقبلة

Google+ Print
مصدر حكومى: 30 مليار دولار متوسط الفجوة التمويلية فى الـ3 سنوات المقبلة مصدر حكومى: 30 مليار دولار متوسط الفجوة التمويلية فى الـ3 سنوات المقبلة
كشف مسئول حكومى رفيع المستوى، أن متوسط حجم الفجوة التمويلية يُقدر بحوالى 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المالية المقبلة بمتوسط 10 مليارات سنويًا، حيث قدرتها فى برنامجها المقرر عرضه على البرلمان بحوالى 27 مليار دولار، فى حين قدرها صندوق النقد والبنك الدوليين بحوالى 32 مليارًا.

وأضاف المصدر، الذى تحدث لمجموعة من الصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تفكر جديًا فى سد تلك الفجوة عبر محورين أحدهما يتعلق بزيادة الاستثمار بقطاع المشروعات التنموية، إلى جانب الاقتراض من الخارج.

ولفت إلى أنه من الصعب ترك المجال للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات التنموية خصوصًا، لأنه سيطلب تقليل الدعم عن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتحديدًا فى قطاعات النقل، والكهرباء والطاقة، نظرًا لإمكانية تعديل الخدمات المقدمة للجمهور لاسيما من الفقراء ومحدودى الدخل.

وأشار إلى أن هناك بعدًا اجتماعيًا لتلك المشروعات، موضحًا أنه يتم إعداد دراسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بحسب قدرتهم وشرائحهم الاجتماعية كالسكة الحديد على سبيل المثال، مقترحًا وضع مميزات أكبر لركاب الدرجة الأولى وعربات مميزة بكل قطار، مقابل استمرار منظومة الدعم للدرجات التى يستخدمها الفقراء والأقل دخل.

وأشار المسئول، إلى أن هناك إجراءات جادة لوضع تصورات وحلول مبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، خصوصًا فى قطاع السكة الحديد، ومنها إطلاق منظومة التذاكر الذكية، والتى يتم شحنها إلكترونيًا، مما يقلل الوقت والجهد على المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم