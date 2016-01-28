جمعية حقوق المرأة السيناوية تنظم ندوة توعية بالمشروعات الصغيرة

نظمت جمعية حقوق المرأة السيناوية، بشمال سيناء، اليوم الخميس، ندوة توعية بالمشروعات الصغيرة وثقافة العمل الحر، شارك فى الندوة 40 شابًا وسيدة من أبناء المحافظة، والتى عقدت فى مقر الجمعية بمنطقة المساعيد غرب العريش.

وقالت سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية، إن الندوة تضمنت التدريب على زراعة القمح فى المنازل وعلى الأسطح، للاستفادة منه كعلف، وكيفية زراعته فى مساحات ضيقة ومحدودة.

وأشارت إلى أن الندوة حاضر فيها فريق متخصصين من مهندسى مديرية الزراعة بشمال سيناء، والذين أوضحوا للمشاركين طرق الحصول على التقاوى واستعدادهم لمتابعة زراعته لضمان نجاحه فى المنازل، وتأتى الندوة فى إطار تدريب المستفيدين من مشروع تربية الأرانب فى المنازل، والذين تم تسليمهم 20 بطارية تربية أرانب مقدمة من وزارة الزراعة.