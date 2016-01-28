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هشام سليم: هذه حقيقة القبض على ابنتي

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الخميس 28-01-2016 15:20

تعقيباً على ما كتبه على الفيس بوك حول خبر إلقاء القبض على إبنته زين في قضيتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قال الفنان هشام سليم لـ"سيدتي نت" إنه لم يقصد القول إنّ ابنته ألقي القبض عليها بالفعل، وأن اعتراضه كان على ذهاب سيارة الشرطة إلى المدرسة للقبض على إبنته.
وأضاف هشام أنّ ابنته لم تكن متواجدة في المدرسة أصلاً، نافياً أن تكون خارج كما أشيع وأضاف "هي موجودة في مصر في مكان لا يعلمه أحد سواي".
وأنهى كلامه قائلاً إنه يثق بالقضاء المصري وهو في النهاية سينصفها، وإذا كانت ابنته فعلاً مذنبة فسيكون هو أول من يعاقبها.

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سيدتي

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